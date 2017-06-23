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Краснодарский ВК "Динамо" сыграет в высшей лиге чемпионата России в сезоне-2017/18

Спорт
23 июня, 15:00 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Ранее на президиуме ВФВ "Динамо" снялось с выступления в Суперлиге - элитном дивизионе чемпионата России, краснодарцев заменит созданный петербургский "Зенит"

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МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Мужской краснодарский клуб "Динамо" сыграет в высшей лиге "Б" чемпионата России по волейболу в сезоне-2017/18. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

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Петербургский ВК "Зенит" заменит краснодарское "Динамо" в чемпионате России сезона-2017/18

Ранее на президиуме ВФВ "Динамо" снялось с выступления в Суперлиге - элитном дивизионе чемпионата России, краснодарцев заменит созданный петербургский "Зенит".

"Динамо" попросило снять их заявку на выступление в Суперлиге. Они планируют участвовать в высшей лиге "Б", - сказал Яременко.

Игроки и сотрудники "Динамо" не получали зарплату с июля 2016 года по февраль 2017-го, в феврале была погашена задолженность за два месяца. Мужской и женский клубы бойкотировали по одному матчу национального первенства, протестуя против невыплаты зарплат; впоследствии все задолженности были погашены.

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