Петреску намерен пожаловаться на ФК "Кубань" в Спортивный арбитражный суд

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Румынский тренер Дан Петреску готов взыскать с футбольного клуба "Кубань" задолженность по зарплате через Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом ТАСС сообщил агент специалиста Николай Пырнэу.

Петреску возглавлял "Кубань" с июня по октябрь 2016 года. До этого он работал главным тренером краснодарской команды с 2010 по 2012 годы.

"Кубань" до сих пор не перечислила Петреску ни копейки, в октябре будет ровно год с момента, как клуб ничего не платит. После обращения [Петреску] в палату по разрешению споров ФИФА клуб также ничего не перечислял. Мы однозначно будем обращаться в КАС, будем идти до конца", - сказал Пырнэу.

По словам агента, руководство клуба не выходит на связь с ним и Петреску. "А если мы звоним с другого номера, то там просто бросают трубки", - отметил он.

49-летний Петреску в мае был назначен главным тренером румынского "Клужа".