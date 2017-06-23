Петреску намерен пожаловаться на ФК "Кубань" в Спортивный арбитражный суд

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Петреску намерен пожаловаться на ФК "Кубань" в Спортивный арбитражный судСпорт 23 июня, 17:54
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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Румынский тренер Дан Петреску готов взыскать с футбольного клуба "Кубань" задолженность по зарплате через Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом ТАСС сообщил агент специалиста Николай Пырнэу.
Петреску возглавлял "Кубань" с июня по октябрь 2016 года. До этого он работал главным тренером краснодарской команды с 2010 по 2012 годы.
"Кубань" до сих пор не перечислила Петреску ни копейки, в октябре будет ровно год с момента, как клуб ничего не платит. После обращения [Петреску] в палату по разрешению споров ФИФА клуб также ничего не перечислял. Мы однозначно будем обращаться в КАС, будем идти до конца", - сказал Пырнэу.
По словам агента, руководство клуба не выходит на связь с ним и Петреску. "А если мы звоним с другого номера, то там просто бросают трубки", - отметил он.
49-летний Петреску в мае был назначен главным тренером румынского "Клужа".