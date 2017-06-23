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Российский хоккеист "Чикаго" Панарин обменян в "Коламбус"

Спорт
23 июня, 19:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Также "Коламбус" получил из "Чикаго" нападающего Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта-2017

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Артемий Панарин

Артемий Панарин

© AP Photo/Rick Scuteri

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго" обменял российского нападающего Артемия Панарина в "Коламбус". Об этом ТАСС сообщил агент россиянина Дэн Милстейн.

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"Панарин обменян в "Коламбус". Он с нетерпением ждет нового вызова", - сказал Милстейн.

Также "Коламбус" получил из "Чикаго" нападающего Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта-2017. В обмен "Чикаго" получил форварда Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта-2018.

В минувшем сезоне Панарин провел за "Чикаго" 82 матча в регулярном чемпионате и четыре игры в Кубке Стэнли. В чемпионате он набрал 74 очка (31 шайба + 43 передачи), в плей-офф отдал одну результативную передачу.

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