Бобровский, Кучеров и Панарин попали в символические сборные сезона НХЛ

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский, нападающий "Чикаго" Артемий Панарин и форвард "Тампы" Никита Кучеров включены в символические сборные по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Состав пятерок был объявлен в ходе торжественной церемонии закрытия сезона в Лас-Вегасе.

Бобровский вошел в первую сборную. По итогам сезона он второй раз в карьере получил приз лучшему вратарю "Везина Трофи", 28-летний вратарь стал лучшим в лиге по числу пропущенных шайб в среднем за матч (2,07), по проценту отраженных бросков (0,931), а также семь раз сыграл "на ноль".

Кучеров и Панарин попали во вторую пятерку. Кучеров стал вторым снайпером чемпионата, забросив 40 шайб, столько же на счету лучшего новичка сезона нападающего "Торонто" Остона Мэттьюса, больше голов только в активе форварда "Питтсбурга" Сидни Кросби - 44. Панарин не пропустил ни одного матча в сезоне, набрал 74 очка (31+43) и помог команде занять первое место в Западной конференции.

Состав первой символической пятерки: вратарь - Сергей Бобровский ("Коламбус"); защитники - Брент Бернс ("Сан- Хосе"), Эрик Карлссон ("Оттава"); нападающие - Коннор Макдэвид ("Эдмонтон"), Патрик Кейн ("Чикаго"), Брэд Маршанд ("Бостон").

Состав второй символической пятерки: вратарь - Брэйден Холтби ("Вашингтон"); защитники - Данкан Кит ("Чикаго"), Виктор Хедман ("Тампа-Бэй"); нападающие - Сидни Кросби ("Питтсбург"), Никита Кучеров ("Тампа-Бэй"), Артемий Панарин ("Чикаго").