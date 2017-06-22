Нападающий "Эдмонтона" Макдэвид признан лучшим игроком регулярного чемпионата НХЛ

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон" Коннор Макдэвид получил приз самому ценному игроку регулярного чемпионата - "Харт Трофи". Торжественная церемония закрытия сезона проходит в Лас-Вегасе.

В тройку номинантов на приз также попали российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский и канадский форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби.

Ранее 20-летний Макдэвид также завоевал "Арт Росс Трофи" (вручается лучшему бомбардиру регулярного чемпионата) и "Тед Линдсей Эворд" (лучший игрок по версии профсоюза). Кроме того, Макдэвид был выбран для обложки игры NHL 18 от компании EA Sports.

По итогам регулярного чемпионата он набрал 100 очков (30 шайб + 70 передач) в 82 матчах, что помогло его команде выйти в плей-офф впервые с 2006 года. Макдэвид был выбран "Эдмонтоном" на драфте 2015 года под общим первым номером. Хоккеист становился чемпионом мира в составе сборной Канады на юниорском (2013), молодежном (2015) и взрослом (2016) уровнях.

"Харт Трофи" был учрежден после сезона-1923/24 и назван в честь канадского доктора Дэвида Харта - отца бывшего генерального менеджера и тренера "Монреаль Канадиенс" Сесила Харта. Победитель определяется по итогам голосования членов Ассоциации хоккейных журналистов Северной Америки. В прошлом сезоне лучшим игроком регулярного чемпионата был признан форвард "Чикаго" Патрик Кейн.

Из россиян самыми ценными игроками регулярных чемпионатов НХЛ становились Сергей Федоров (1994, "Детройт"), Александр Овечкин (2008, 2009, 2013, "Вашингтон") и Евгений Малкин (2012, "Питтсбург"). Рекордсменом по количеству выигранных трофеев является канадец Уэйн Гретцки (9 раз).

Тарасенко не стал джентльменом лиги

Американский форвард "Калгари" Джонни Гудро получил приз "Леди Бинг Трофи" - трофей, ежегодно присуждаемый игроку, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения. На него также претендовали российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко и финский форвард "Миннесоты" Микаэль Гранлунд.

В прошедшем регулярном чемпионате в пассиве 23-летнего Гудро лишь четыре штрафные минуты, в 72 матчах он набрал 61 (18+43) очко. 25-летний Тарасенко по итогам чемпионата стал лучшим бомбардиром (75 очков) и снайпером (39 голов) своей команды, а также занял четвертое место в списке снайперов лиги. За 82 проведенные игры он набрал 12 штрафных минут.

"Леди Бинг Трофи" вручается с 1925 года. Рекордные семь раз он присуждался в 1930-е годы нападающему "Нью-Йорк Рейнджерс" Фрэнку Буше. В прошлом году трофей вручили словенцу Анже Копитару из клуба "Лос-Анджелес". Из российских игроков этот приз получали Александр Могильный (2003) и Павел Дацюк, которому "Леди Бинг Трофи" вручали четыре сезона подряд (2006, 2007, 2008, 2009).

Приз за верность хоккею получил Крэйг Андерсен

Голкипер "Оттавы" Крэйг Андерсон опередил Эндрю Коглиано из "Анахайма" и Дерека Райана из "Каролины" в голосовании за "Билл Мастертон Трофи" - награду, вручаемую игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

Первым обладателем приза стал Клод Прово из клуба "Монреаль". В прошлом году награду получил чех Яромир Ягр ("Флорида").

Приз лучшему генеральному менеджеру лиги получил Дэвид Пойл из "Нэшвилла", также на награду претендовали Пьер Дорион ("Оттава") и Питер Чиарелли ("Эдмонтон").