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Сергей Бобровский назван лучшим вратарем НХЛ сезона-2016/17

Спорт
22 июня, 5:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Для голкипера это второй приз "Везина Трофи", он является единственным российским вратарем, получавшим эту награду

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Сергей Бобровский

Сергей Бобровский

© AP Photo/Mark J. Terrill

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский второй раз в карьере получил "Везина Трофи", приз, который вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Торжественная церемония закрытия сезона проходит в Лас-Вегасе.

Также на награду претендовали канадцы Брэйден Холтби из "Вашингтона" и Кэри Прайс из "Монреаля".

По итогам регулярного чемпионата 28-летний Бобровский стал лучшим в лиге по числу пропущенных шайб в среднем за матч (2,07), а также по проценту отраженных бросков (0,931). Холтби одержал больше всех побед в сезоне (42), а также девять раз сыграл "на ноль", у российского голкипера "сухих" матчей семь. Для Бобровского это вторая подобная награда, первую он получил по итогам сезона-2012/13. Он является единственным российским вратарем, получавшим приз "Везина Трофи".

Бобровский является воспитанником новокузнецкого "Металлурга", выступал за клуб до окончания сезона-2009/10, после чего подписал контракт с клубом НХЛ "Филадельфия", в 2012 году был обменян в "Коламбус". Бобровский - самый высокооплачиваемый игрок своей команды, в 2015 году с ним был подписан пятилетний контракт на сумму почти $30 млн. В составе сборной России голкипер становился чемпионом мира 2014 года, где был признан лучшим вратарем турнира.

На "Везина Трофи" может претендовать вратарь, сыгравший не менее 25 матчей в регулярном чемпионате, лауреат определяется голосованием генеральных менеджеров клубов лиги.

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