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Генменеджер "Коламбуса": клуб провел очень хороший обмен, заполучив Панарина

Спорт
23 июня, 20:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

В результате обмена "Коламбус" также получил из "Чикаго" нападающего Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта-2017

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Артемий Панарин

Артемий Панарин

© Jonathan Daniel/Getty Images

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" сделал хороший ход, заполучив в результате обмена российского нападающего Артемия Панарина. Такое мнение высказал генеральный менеджер "Коламбуса" Ярмо Кекяляйнен, которого цитирует пресс-служба клуба.

"Два года назад Артемий был признан лучшим новичком и вошел во вторую символическую сборную по итогам прошедшего сезона, - отметил Кекяляйнен. - Он является одним из самых энергичных игроков в лиге. Дорогого стоит заполучить такого игрока как Панарин, мы уверены, что сделали очень хороший шаг, решившись на этот обмен".

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В результате обмена "Коламбус" также получил из "Чикаго" нападающего Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта-2017. В обмен "Чикаго" получил форварда Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта-2018.

В минувшем сезоне Панарин провел за "Чикаго" 82 матча в регулярном чемпионате и четыре игры в Кубке Стэнли. В чемпионате он набрал 74 очка (31 шайба + 43 передачи), в плей-офф отдал одну результативную передачу.

Панарин выступал за "Чикаго" с 2015 года после приезда в НХЛ. По итогам сезона-2015/16 он был признан лучшим новичком лиги. В конце декабря 2016 года он подписал новый контракт с "Чикаго", который был рассчитан на два года. Панарин вошел во вторую символическую сборную звезд сезона-2016/17 вместе с форвардами Никитой Кучеровым ("Тампа-Бэй"), Сидни Кросби ("Питтсбург"), защитниками Данканом Кейтом ("Чикаго"), Виктором Хедманом ("Тампа-Бэй") и вратарем Брэйденом Холтби ("Вашингтон").

До выступления в НХЛ Панарин играл за "Витязь", "Ак Барс" и СКА. В 2015 году в составе санкт-петербургской команды он стал обладателем Кубка Гагарина. Является чемпионом мира среди молодежных команд (2011), серебряным (2015) и бронзовым (2016, 2017) призером чемпионата мира. Полуфиналист Кубка мира 2016 года.

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