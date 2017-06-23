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Бобровский: тренер "Коламбуса" любит таких бойцов, как Панарин

Спорт
23 июня, 20:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

В пятницу было объявлено о переходе Панарина в "Коламбус" из "Чикаго"

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Сергей Бобровский

Сергей Бобровский

© AP Photo/Mark J. Terrill

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Джон Торторелла любит таких игроков с бойцовским характером, как российский нападающий Артемий Панарин. Об этом ТАСС рассказал вратарь команды Сергей Бобровский.

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В пятницу было объявлено о переходе Панарина в "Коламбус" из "Чикаго".

"У Джона Тортореллы действительно жесткий характер, но он любит бойцов, а Артемий - игрок с бойцовским характером. Уверен, все будет хорошо", - сказал Бобровский.

Российский форвард был признан лучшим новичком лиги в сезоне-2015/16.

"Артемий - один из лучших хоккеистов планеты: креативный, быстрый, с хорошим броском. Очень рад его появлению в рядах "Коламбуса". Уверен, он усилит нашу атаку", - отметил вратарь.

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