Бобровский: тренер "Коламбуса" любит таких бойцов, как Панарин

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Джон Торторелла любит таких игроков с бойцовским характером, как российский нападающий Артемий Панарин. Об этом ТАСС рассказал вратарь команды Сергей Бобровский.
В пятницу было объявлено о переходе Панарина в "Коламбус" из "Чикаго".
"У Джона Тортореллы действительно жесткий характер, но он любит бойцов, а Артемий - игрок с бойцовским характером. Уверен, все будет хорошо", - сказал Бобровский.
Российский форвард был признан лучшим новичком лиги в сезоне-2015/16.
"Артемий - один из лучших хоккеистов планеты: креативный, быстрый, с хорошим броском. Очень рад его появлению в рядах "Коламбуса". Уверен, он усилит нашу атаку", - отметил вратарь.