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Генменеджер "Коламбуса": Панарин входит в число лучших в НХЛ по игре в большинстве

Спорт
24 июня, 2:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Ярмо Кекяляйнен рассказал о причинах обмена, в результате которого Панарин перешел из "Чикаго"

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Артемий Панарин

Артемий Панарин

© AP Photo/Nick Wass

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Ярмо Кекяляйнен считает, что российский новичок команды Артемий Панарин является одним из лучших игроков лиги по игре в большинстве. Слова финского функционера передает пресс-служба НХЛ.

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Артемий Панарин

Российский хоккеист "Чикаго" Панарин обменян в "Коламбус"

В пятницу "Чикаго" и "Коламбус" совершили обмен, в результате которого "Коламбус" получил из "Чикаго" Панарина, а также нападающего Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта-2017. В обмен "Чикаго" приобрел форварда Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта-2018.

"Мы искали результативного игрока, мы хотели хоккеиста, который умеет переломить ход матча, и статистика Артемия говорит о том, что мы его нашли. Важной частью хоккея является игра в большинстве, все мы знаем, что когда выдаются напряженные игры, особенно в плей-офф, игра в большинстве выходит на первый план. И Панарин - один из сильнейших игроков лиги в этом компоненте", - сказал Кекяляйнен.

"Кроме того, Панарин очень мужественный хоккеист, хоть и не входит в число "мощных" игроков лиги. Но мы заметили, что в НХЛ наблюдается тенденция к ускорению игры. Панарин - динамичный хоккеист, который обладает огромной скоростью и высоким индивидуальным мастерством, чтобы обыгрывать соперника "один в один", - отметил генменеджер.

"Некоторые могут предположить, что хорошее выступление Панарина в "Чикаго" было связано с игрой его звездных партнеров по звеньям - Джонатана Тэйвза или Патрика Кейна, но мы считаем, что это не так", - добавил функционер.

Панарин выступал за "Чикаго" с 2015 года, в сезоне-2015/16 был признан лучшим новичком лиги.

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