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Руководство "Коламбуса" не могло связаться по телефону с Панариным, который был на рыбалке

Спорт
24 июня, 10:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Телефон российского форварда, обменянного в пятницу из "Чикаго", был недоступен

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Артемий Панарин

Артемий Панарин

© AP Photo/Rick Scuteri

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Ярмо Кекяляйнен и главный тренер команды Джон Торторелла не могли связаться по телефону с новичком команды Артемием Панариным, который находится в России, потому что он ушел на рыбалку. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В пятницу "Чикаго" и "Коламбус" совершили обмен, в результате которого "Коламбус" получил из "Чикаго" Панарина, а также нападающего Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта-2017. В обмен "Чикаго" приобрел форварда Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта-2018.

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Сообщается, что Кекалайнен и Торторелла хотят как можно поскорее переговорить с 25-летним Панариным и поприветствовать его в "Коламбусе". В день обмена они не могли с ним связаться, так как телефон хоккеиста находился вне зоны доступа для сотовой связи.

"Панарин в России, на рыбалке где-то в глубинке. Мы нашли его агента в гостинице, поговорили с ним. Насколько я понимаю, он уже возвращается, и мы свяжемся с ним, как только заработает его телефон", - рассказал Кекяляйнен.

Торторелла поделился планом поставить Панарина в звено к шведскому центрфорварду Александру Веннбергу, который в прошедшем сезоне набрал 59 очков (13+46). " Веннберг хорошо распоряжается шайбой. Они сразу будут играть вместе. У нас есть, кому играть с ним", - заявил главный тренер команды.

Панарин выступал за "Чикаго" с 2015 года, в сезоне-2015/16 был признан лучшим новичком лиги. В составе чикагского клуба за два сезона россиянин провел 162 матча, в которых набрал 151 (61+90) очко. В прошедшем сезоне Панарин набрал 74 (31+43) очка в 82 встречах.

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