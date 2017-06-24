Генменеджер: клубу НХЛ "Чикаго" было непросто расстаться с Панариным

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Решение об обмене российского нападающего Артемия Панарина в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" далось "Чикаго" нелегко. Об этом рассказал генеральный менеджер "Чикаго" Стэн Боумэн, слова которого приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

В пятницу "Чикаго" и "Коламбус" совершили обмен, в результате которого "Коламбус" получил из "Чикаго" Панарина, а также нападающего Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта-2017. В обмен "Чикаго" приобрел форварда Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта-2018.

"Cделка сложилась довольно быстро, за последние пару дней, - сказал Боумэн. - Терять Панарина было очень сложно. Мы, безусловно, ценим все, что он сделал для нашей организации за последние пару лет. Великолепная личность и невероятный хоккеист, с которым у нас теперь есть общие воспоминания".

Панарин выступал за "Чикаго" с 2015 года, в сезоне-2015/16 был признан лучшим новичком лиги. По итогам прошедшего чемпионата он вошел во вторую символическую сборную звезд сезона.