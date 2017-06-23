Агент: "Чикаго" обменял Панарина в "Коламбус", преследуя только бизнес-цели

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МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Причиной обмена российского форварда Артемия Панарина из "Чикаго" в "Коламбус" является только бизнес, никаких других мотивов нет. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Дэн Милстейн.
В пятницу "Чикаго" и "Коламбус" совершили обмен, в результате которого "Коламбус" также получил из "Чикаго" нападающего Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта-2017. В обмен "Чикаго" получил форварда Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта-2018.
"Никаких мотивов в этом обмене нет. Это бизнес - одна команда решила обменять и заполучить других игроков", - сказал Милстейн.
Панарин выступал за "Чикаго" с 2015 года, в сезоне-2015/16 был признан лучшим новичком лиги.