Мутко: Бах не сказал ничего нового, МОК вынесет решение по итогам работы своих комиссий

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. В словах главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о возможных санкциях в отношении российского спорта нет ничего нового, МОК вынесет окончательное решение по этому вопросу по результатам работы двух своих комиссий. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

В пятницу Бах заявил, что санкции к российскому спорту по итогам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена должны быть применены не позднее октября. 9 декабря 2016 года в Лондоне Макларен презентовал вторую часть своего доклада, в которой утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям. После обнародования доклада все данные были переданы в МОК и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. МОК заявил, что перепроверит все допинг-пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, а также с летних Игр-2012 в Лондоне.

"Ничего нового Бах не сказал, есть доклад Макларена, который провел расследование. МОК создал две комиссии - одна занимается проверкой проб в Сочи, вторая - политической частью, была ли государственная программа. Они проведут работу, после чего МОК вынесет решение", - сказал Мутко.

"27 спортсменов оправдано, перед нами извинились, многое в докладе не проверено, - отметил вице-премьер. - Все, что было правдиво в докладе, мы отработали, наказали виновных. ВАДА вынесло решение по РУСАДА, полтора года нами занимается ЮКАД (Антидопинговое агентство Великобритании - прим. ТАСС) - всего 11 нарушений с того времени, хотя россияне все равно побеждают".

Мутко напомнил, что российская сторона признала, что проблемы с допингом были, но отрицает его поддержку со стороны государства. "Мы никогда не говорили, что у нас нет проблем с допингом, но нет никакой программы. Вся система борьбы находится в руках ВАДА, нам вмешаться в их действия сложно, поэтому посмотрим, о чем идет речь. Президент страны высказался на этот счет, Следственный комитет ведет расследование", - сказал он.

"На Кубке конфедераций какая система? ФИФА (Международная федерация футбола) приезжает, забирает пробы, увозит и проверяет, мы тут ни при чем. Это непростая тема, но мы готовы на добровольной основе сотрудничать. Если человек принял решение кого-то обмануть, значит, должен быть наказан за это. Будем следовать тому, чтобы российский спорт был чистым", - подытожил Мутко.

В июле 2016 года МОК создал две комиссии. Первая занимается перепроверкой допинг-проб участников ОИ-2014 в Сочи, ее возглавляет Денис Освальд. Вторая - это специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида, которая расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. Именно по итогам решений данных комиссий будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в Играх-2018.