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Боксер Руденко назвал особенным поединок против Поветкина

Спорт
26 июня, 12:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Бой за титул Интернационального чемпиона по версии WBO в супертяжелом весе пройдет 1 июля в Москве

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Украинский боксер Андрей Руденко назвал особенным предстоящий поединок против россиянина Александра Поветкина. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

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Поветкин заявил, что подходит к бою с Руденко в лучшей физической форме

Бой Поветкин - Руденко за титул Интернационального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе пройдет 1 июля в Москве.

"Предложение принял с удовольствием, это колоссальный опыт для меня. Александр - очень хороший боец, у него очень много боев за спиной и хорошая школа. Этот поединок будет для меня особым", - сказал Руденко.

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а WBO заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного вещества остарина. Проба была взята 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание "временного" чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном, который был отменен. До этого у Поветкина сорвался поединок с американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония.

В активе россиянина 31 победа (23 - нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 - нокаутом) и два поражения.

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