Поветкин: Емельяненко может продолжить карьеру после поражения от Митриона

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко может продолжить карьеру после поражения от американца Мэтта Митриона. Такое мнение на пресс-конференции высказал боксер Александр Поветкин.
"Федор - настоящий боец, и за карьеру он это доказал, - подчеркнул Поветкин. - Друг другу попали, тот боец (Митрион) восстановился быстрее, и трудно сказать (что на самом деле произошло). Он может спокойно и дальше продолжить выступать, но это решение он должен принять сам".
40-летний Емельяненко в воскресенье проиграл в Нью-Йорке 38-летнему Митриону техническим нокаутом в рамках организации Bellator. Бой был остановлен на 74-й секунде.