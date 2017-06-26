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Поветкин заявил, что хочет провести поединок с чемпионом WBC Уайлдером

Спорт
26 июня, 13:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Их поединок должен был пройти в мае прошлого года, но был отменен по причине обнаружения в допинг-пробе россиянина мельдония

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Александр Поветкин

Александр Поветкин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Россиянин Александр Поветкин планирует в будущем провести поединок против чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтея Уайлдера. Об этом Поветкин сообщил на пресс-конференции.

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Поединок между Поветкиным и Уайлдером должен был пройти в мае прошлого года, но был отменен по причине обнаружения в допинг-пробе россиянина мельдония. В конце 2016 года из- за положительной допинг-пробы у Поветкина был отменен бой с канадцем Бермейном Стиверном.

"Да, мне было бы интересно провести эти бои [против Уайлдера и канадца Бермейна Стиверна]. Пока бой с Андреем Руденко, а там посмотрим", - сказал Поветкин.

Ближайший поединок Поветкин проведет 1 июля в Москве против украинца Андрея Руденко за титулы интернационального чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

В активе россиянина 31 победа (23 - нокаутом) и одно поражение.

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