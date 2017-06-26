Промоутеры Поветкина не видят причин для политизации боя против Руденко

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Промоутеры российского боксера Александра Поветкина не видят причин для политизации боя против украинца Андрея Руденко. Об этом на пресс-конференции заявил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский, представляющей интересы россиянина.

Поветкин проведет поединок против Руденко 1 июля в Москве.

"Это спорт, а не политика, - подчеркнул Рябинский. - Нужно смотреть бокс, а не заниматься ерундой, хочется, чтобы к этому относились как к спорту. "Отмороженные" люди есть с обеих сторон, нам нужно абстрагироваться от всего этого и заниматься спортом. Мне бы хотелось, чтобы бой прошел в партнерской и дружеской обстановке".

По словам Рябинского интернациональный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и аналогичный титул Всемирной боксерской организации (WBO) будут стоять на кону в бою между Поветкиным и Руденко.

"У WBA и WBO есть понимание, на кону в данном бою будут стоять два титула. Есть подвижки и с Международной боксерской федерацией (IBF) и со Всемирным боксерским советом (WBC), но пока я не могу об этом говорить", - сказал Рябинский.

В активе Поветкина 31 победа (23 - нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 - нокаутом) и два поражения.

Ранее WBC и IBF исключили Поветкина из своих рейтингов, а WBO заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного вещества остарина. Проба была взята 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание "временного" чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном, который был отменен. До этого у Поветкина сорвался поединок с американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония.