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Поветкин готов ко всему, что ему предложит в бою украинец Руденко

Спорт
22 июня, 10:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Поединок между Поветкиным и Руденко за титул Интернационального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе пройдет 1 июля в Москве

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Александр Поветкин

Александр Поветкин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин готов ко всему, что ему сможет предложить украинец Андрей Руденко во время боя. Об этом сообщил сам спортсмен, слова которого приводит портал World Boxing News.

Поединок между Поветкиным и Руденко за титул Интернационального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе пройдет 1 июля в Москве.

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"Нелегко сказать, чего ждать от Руденко, я не очень хорошо его знаю, чтобы сказать, как он будет боксировать. Я видел, в своем интервью он говорил, что будет вести бой на дистанции, но, возможно, это такой тактический ход, а на самом деле он будет боксировать в противоположном стиле. Я не знаю, но я готов ко всему, что он мне предложит в ринге", - сказал Поветкин.

"Думаю, что правильно подошел к подготовке к бою с хорошей командой. Уверен, что сейчас я лучше, чем был в 27 лет. На данный момент не думаю о титуле чемпиона мира. Все мои мысли только о бое с Руденко, моя задача - показать впечатляющий бокс", - поделился мыслями 31-летний российский тяжеловес.

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а WBO заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного вещества остарина. Проба была взята 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание "временного" чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном, который был отменен. До этого у Поветкина сорвался поединок с американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония.

В активе россиянина 31 победа (23 - нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 - нокаутом) и два поражения.

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