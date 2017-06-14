Титул Интернационального чемпиона WBO будет стоять на кону боя Поветкин - Руденко

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. На кону боя между россиянином Александром Поветкиным и украинцем Андреем Руденко будет стоять титул Интернационального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе WBO.

"WBO подтверждает, что на кону будет стоять титул Интернационального чемпиона. Этот вопрос согласован", - сообщили в пресс-службе организации.

Поединок между Поветкиным и Руденко пройдет 1 июля в Москве. Ранее ТАСС сообщал, что боксеры сдадут допинг-тесты после поединка.

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а WBO заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного вещества остарина. Проба была взята 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание "временного" чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном, который был отменен.

До этого у Поветкина сорвался поединок с американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония.

В активе россиянина 31 победа (23 - нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 - нокаутом) и два поражения.