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Поветкин не думал о завершении карьеры после положительной допинг-пробы

Спорт
23 июня, 14:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

По словам боксера, ему хотелось доказать, что он не принимал никаких запрещенных препаратов

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Александр Поветкин

Александр Поветкин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин не допускал даже мысли о завершении карьеры, несмотря на положительный допинг-тест перед боем с канадцем Бермейном Стиверном. Об этом рассказал сам спортсмен, слова которого опубликованы на официальном сайте промоутерской компании "Мир бокса".

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Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а Всемирная боксерская организация (WBO) заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного вещества остарина. Проба была взята 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание "временного" чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном, после чего канадец отказался от боя. В результате Поветкину заменили соперника на француза Жоана Дюопа, которого он нокаутировал, а поединок был нетитульным. До этого у Поветкина сорвался бой с американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония.

"Даже малейшей мысли не было о том, чтобы закончить карьеру. Наоборот, хотелось доказать, мне скрывать нечего, я ничего не принимал. Я считаю, что все равно все докажут. Все будет на нашей стороне", - сказал Поветкин.

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"Когда в день боя в Екатеринбурге сказали с утра, что опять что-то нашли, тогда я, конечно, переволновался, перенервничал. Думал, как мне с Дюопа выходить на бой, и не "влететь" еще, потому что, на самом деле, такой растерянный был, даже переволновался из-за всей этой ситуации. Было не по себе, было непонятно и обидно, почему так получилось, потому что я даже не знал, что такое остарин до тех пор, пока у меня его не нашли", - добавил боксер.

Поединок между Поветкиным и украинцем Андреем Руденко за титул Интерконтинентального чемпиона WBO в супертяжелом весе пройдет 1 июля в Москве. В активе россиянина 31 победа (23 - нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 - нокаутом) и два поражения.

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