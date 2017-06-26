Министерство юстиции зарегистрировало новый устав РУСАДА

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Новый устав Российского антидопингового агентства (РУСАДА) успешно прошел процедуру регистрации в Министерстве юстиции РФ. Об этом сообщил ТАСС руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.

"Новый устав РУСАДА прошел регистрацию в Министерстве юстиции РФ, - отметил Хрычиков. - Регистрация нового устава была необходимым условием для созыва очередного заседания наблюдательного совета, на котором будет выбран его новый руководитель".

Предыдущее заседание наблюдательного совета РУСАДА, где был принят новый устав организации, согласно которому двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева по требованию Всемирного антидопингового агентства (WADA) была вынуждена покинуть пост председателя руководящего органа, состоялось 31 мая.

Совет учредителей WADA 18 мая выдвинул РУСАДА четыре требования, которые ему необходимо выполнить для приведения организации в соответствие с международным кодексом. Одно из них требовало смены председателя наблюдательного совета по причине того, что Исинбаева была выдвинута на этот пост по рекомендации Олимпийского комитета России и потому не может считаться независимым лицом.

В настоящее время обязанности председателя наблюдательного совета РУСАДА исполняет управляющий партнер компании Ernst&Young Александр Ивлев, который до 31 мая являлся заместителем Исинбаевой.

Выборы нового председателя наблюдательного совета РУСАДА состоятся 27 июня.