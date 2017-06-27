Олимпийский комитет России поддерживает избрание Ивлева председателем набсовета РУСАДА

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Олимпийский комитет России (ОКР) поддерживает избрание Александра Ивлева председателем наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС заявил президент ОКР Александр Жуков.

Ранее Александр Ивлев, являющийся управляющим партнером компании Ernst&Young, был избран на пост председателя наблюдательного совета РУСАДА. Его заместителем стал член наблюдательного совета и академик РАМН Владимир Чехонин.

"Мы как соучредители поддерживаем избрание Ивлева, это хорошая кандидатура. Это ответственный человек с большим опытом", - сказал Жуков.

В мае пост главы набсовета по требованию Всемирного антидопингового агентства (WADA) покинула олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Ивлев, который до 31 мая был заместителем Исинбаевой, после ее ухода временно исполнял обязанности председателя набсовета.

В совет, помимо Исинбаевой (кандидатура от Олимпийского комитета России), Ивлева и Чехонина входят Андрей Строкин (от Паралимпийского комитета России), директор правового департамента Минспорта Вадим Байрамов (от Минспорта РФ), руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков и Герой России летчик-космонавт Сергей Рязанский.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.