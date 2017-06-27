Хрычиков: Ивлев был избран председателем наблюдательного совета РУСАДА единогласно

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Александр Ивлев был единогласно избран на пост председателя наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.

Выборы прошли во вторник на заседании наблюдательного совета РУСАДА в Москве.

"Решение о выборе Ивлева главой набсовета РУСАДА было принято единогласно всеми присутствующими на заседании членами совета. То же самое касается и нового заместителя [Владимира] Чехонина. На заседании не было [Елены] Исинбаевой и космонавта [Сергея] Рязанского. Предполагалось, что Елена будет связываться с нами по видеосвязи, но не получилось, а Рязанский находится вдалеке от России", - сказал Хрычиков.

В мае пост председателя наблюдательного совета РУСАДА по требованию Всемирного антидопингового агентства (WADA) покинула олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Ивлев, который до 31 мая был заместителем Исинбаевой, после ее ухода временно исполнял обязанности председателя набсовета.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.