Тренер: женская сборная РФ победой на командном ЧМ по шахматам подтвердила свой класс

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МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Победа женской сборной России на командном чемпионате мира по шахматам не стала неожиданностью, команда просто подтвердила свой класс. Такое мнение ТАСС высказал тренер команды Сергей Рублевский.
На завершившемся в понедельник в Ханты-Мансийске турнире российская команда впервые в истории завоевала чемпионский титул, обеспечив первое место еще за тур до окончания соревнований.
"Итоговый результат не стал для нас неожиданностью, потому что женская команда всегда входила в число фаворитов, мы подтвердили свой класс. Мы выиграли три шахматные Олимпиады, что по статусу выше чемпионата мира, выиграли четыре чемпионата Европы. Мировое первенство просто нам не давалось, но вот наконец-то удалось это сделать и вписать свое имя в историю", - заявил Рублевский.
"Большую заявку на победу мы сделали в первом туре, обыграв нашего главного конкурента - сборную Китая. Еще одной ключевой партией стала встреча с действующими чемпионками мира из Грузии, а в последнем туре мы обыграли украинок, что уже ни на что не повлияло, так как мы заранее обеспечили первое место", - рассказал специалист.
Турнир стал для сборной России домашним, соревнования принял Ханты-Мансийск. "Здесь всегда чувствуется шахматный ажиотаж, потому что в Ханты-Мансийске всегда проводилось и будет проводиться масса турниров и мероприятий. Это шахматный город, нам там очень нравится играть", - отметил собеседник агентства.
Российские шахматистки завоевывали медали на всех пяти предыдущих чемпионатах мира. В активе команды четыре серебра (2007, 2009, 2011, 2015) и бронза (2013). Командный чемпионат мира является вторым по значимости турниром для сборных - после Всемирной шахматной Олимпиады, которая проходит по четным годам.