Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 58.88
€ 65.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер: женская сборная РФ победой на командном ЧМ по шахматам подтвердила свой класс

Спорт
27 июня, 12:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

На завершившемся в понедельник в Ханты-Мансийске турнире российская команда впервые в истории завоевала чемпионский титул

Поделиться
Материал из 1 страницы
Шахматы

Шахматы

© EPA/PIROSCHKA VAN DE WOUW

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Победа женской сборной России на командном чемпионате мира по шахматам не стала неожиданностью, команда просто подтвердила свой класс. Такое мнение ТАСС высказал тренер команды Сергей Рублевский.

На завершившемся в понедельник в Ханты-Мансийске турнире российская команда впервые в истории завоевала чемпионский титул, обеспечив первое место еще за тур до окончания соревнований.

Смотрите также
Кирсан Илюмжинов

Илюмжинов: женская сборная России по шахматам выступала на ЧМ сбалансированной командой

"Итоговый результат не стал для нас неожиданностью, потому что женская команда всегда входила в число фаворитов, мы подтвердили свой класс. Мы выиграли три шахматные Олимпиады, что по статусу выше чемпионата мира, выиграли четыре чемпионата Европы. Мировое первенство просто нам не давалось, но вот наконец-то удалось это сделать и вписать свое имя в историю", - заявил Рублевский.

"Большую заявку на победу мы сделали в первом туре, обыграв нашего главного конкурента - сборную Китая. Еще одной ключевой партией стала встреча с действующими чемпионками мира из Грузии, а в последнем туре мы обыграли украинок, что уже ни на что не повлияло, так как мы заранее обеспечили первое место", - рассказал специалист.

Турнир стал для сборной России домашним, соревнования принял Ханты-Мансийск. "Здесь всегда чувствуется шахматный ажиотаж, потому что в Ханты-Мансийске всегда проводилось и будет проводиться масса турниров и мероприятий. Это шахматный город, нам там очень нравится играть", - отметил собеседник агентства.

Российские шахматистки завоевывали медали на всех пяти предыдущих чемпионатах мира. В активе команды четыре серебра (2007, 2009, 2011, 2015) и бронза (2013). Командный чемпионат мира является вторым по значимости турниром для сборных - после Всемирной шахматной Олимпиады, которая проходит по четным годам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
8
Казань не устает от Роналду и Видаля: город встретил полуфиналистов Кубка конфедераций
11
Болельщики Кубка конфедераций посмотрели русский балет в московском метро
Болельщик сборной Чили
17
Сборная Чили сыграла вничью с командой Австралии и вышла в полуфинал Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Еврокомиссия оштрафовала Google на €2,4 млрд
2
Кремль не согласен с оценкой Макрона по Украине
3
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
4
При взрыве в Киеве погиб сотрудник украинской разведки
5
Опрос: Путин пользуется в мире большим доверием, чем Трамп
6
Суд удалил двух присяжных по делу об убийстве Немцова
7
В Кремле не располагают сведениями о готовящихся химатаках в Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама