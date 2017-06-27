Хрычиков: восстановление ПКР не зависит от ситуации с РУСАДА

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Будущее Паралимпийского комитета России (ПКР) в международных организациях не зависит от восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом журналистам заявил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.

"Что касается паралимпийцев, то тут все напрямую не зависит от РУСАДА. Решение [о возможности возвращения членского мандата в Международном паралимпийском комитете] будет принято по результатам процедуры восстановления ПКР. Очевидно, что восстановление в правах РУСАДА может позитивно повлиять на этот процесс", - сказал Хрычиков.

Членство ПКР в Международном паралимпийском комитете (МПК) было приостановлено в августе 2016 года. Это автоматически привело к недопуску паралимпийской сборной России к Играм 2016 года.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.