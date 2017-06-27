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Хрычиков: восстановление ПКР не зависит от ситуации с РУСАДА

Спорт
27 июня, 12:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Членство ПКР в Международном паралимпийском комитете было приостановлено в августе 2016 года

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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Будущее Паралимпийского комитета России (ПКР) в международных организациях не зависит от восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом журналистам заявил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.

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"Что касается паралимпийцев, то тут все напрямую не зависит от РУСАДА. Решение [о возможности возвращения членского мандата в Международном паралимпийском комитете] будет принято по результатам процедуры восстановления ПКР. Очевидно, что восстановление в правах РУСАДА может позитивно повлиять на этот процесс", - сказал Хрычиков.

Членство ПКР в Международном паралимпийском комитете (МПК) было приостановлено в августе 2016 года. Это автоматически привело к недопуску паралимпийской сборной России к Играм 2016 года.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.

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