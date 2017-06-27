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Хрычиков: РУСАДА должна начать самостоятельное тестирование в июле

Спорт
27 июня, 13:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года

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© AP Photo/Felipe Dana, File

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) планирует начать самостоятельное тестирование спортсменов в июле. Об этом журналистам сообщил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.

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Хрычиков: РУСАДА выполнило все условия WADA для проведения самостоятельного тестирования

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года и утратило право заниматься тестированием спортсменов на российских и международных соревнованиях. Ранее Хрычиков сообщил ТАСС, что РУСАДА выполнило все условия WADA для тестирования.

"Мы ожидаем, что в ближайшие дни РУСАДА разрешат проводить тестирование своими собственными силами, инспекторами допинг-контроля в сотрудничестве с UKAD (Британское антидопинговое агентство - прим. ТАСС), - сказал Хрычиков. - В ноябре, когда будет совет учредителей WADA, если никаких неожиданностей не произойдет, рассчитываем получить статус соответствия. Тесты мы планируем начать в июле. Это важно в свете подготовки к Олимпиаде, чтобы РУСАДА могла полностью функционировать в январе".

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