Хрычиков: РУСАДА должна начать самостоятельное тестирование в июле

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) планирует начать самостоятельное тестирование спортсменов в июле. Об этом журналистам сообщил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года и утратило право заниматься тестированием спортсменов на российских и международных соревнованиях. Ранее Хрычиков сообщил ТАСС, что РУСАДА выполнило все условия WADA для тестирования.

"Мы ожидаем, что в ближайшие дни РУСАДА разрешат проводить тестирование своими собственными силами, инспекторами допинг-контроля в сотрудничестве с UKAD (Британское антидопинговое агентство - прим. ТАСС), - сказал Хрычиков. - В ноябре, когда будет совет учредителей WADA, если никаких неожиданностей не произойдет, рассчитываем получить статус соответствия. Тесты мы планируем начать в июле. Это важно в свете подготовки к Олимпиаде, чтобы РУСАДА могла полностью функционировать в январе".