Хрычиков: РУСАДА выполнило все условия WADA для проведения самостоятельного тестирования

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выполнило все требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) для проведения самостоятельного тестирования. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.

Во вторник новым председателем наблюдательного совета РУСАДА был избран управляющий партнер компании Ernst&Young Александр Ивлев.

"Все предъявленные нам WADA требования выполнены. Я только не уверен, что все закрытые города открыты, но все остальные [требования] выполнены, - сказал Хрычиков. - Устав изменен, новый глава набсовета избран, изменения по предотвращению конфликта интересов приняты. Сейчас это все (документы) находится в WADA, РУСАДА получит разрешение на тестирование и планирование - это вопрос нескольких дней".

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.

Совет учредителей WADA 18 мая выдвинул РУСАДА четыре требования, которые ему необходимо выполнить для приведения организации в соответствие с международным кодексом. Одно из них требовало смены председателя наблюдательного совета по причине того, что прежний его руководитель Елена Исинбаева была выдвинута на этот пост по рекомендации Олимпийского комитета России и потому не может считаться независимым лицом. Также WADA рассчитывало получить доступ к данным биологических паспортов спортсменов и так называемым закрытым городам, а также на введение правил, которые исключают конфликт интересов.