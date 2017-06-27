WADA объявило о допуске РУСАДА к допинг-тестированию под наблюдением UKAD

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о допуске Российского антидопингового агентства (РУСАДА) к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства (UKAD). Об этом сообщает пресс-служба WADA.

"WADA объявляет, что агентство и комиссия по соответствию разрешают Российскому антидопинговому агентству планировать и координировать допинг-тестирования. РУСАДА уполномочено делать это, используя своих подготовленных должностных лиц по допинг-контролю под руководством назначенных WADA международных экспертов и Британского антидопингового агентства", - говорится в сообщении.

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.