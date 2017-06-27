Шаг к восстановлению: у РУСАДА появился новый глава наблюдательного совета

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Выборы нового председателя наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), состоявшиеся во вторник, серьезно приблизили эту организацию к полноценному возвращению в мировое сообщество. Избрание Александра Ивлева главой наблюдательного совета РУСАДА стало последним шагом по выполнению майских требований Всемирного антидопингового агентства.

Наблюдательный совет РУСАДА 27 июня единогласно избрал управляющего партнера компании Ernst&Young Александра Ивлева своим новым руководителем. Заместителем главы совета также единогласно был избран член Российской академии медицинских наук Владимир Чехонин. Ивлев сменил на этом посту двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву, которая, будучи представителем Олимпийского комитета России, по одному из требований WADA не могла продолжать руководящую деятельность в наблюдательном совете.

"Все предъявленные нам WADA требования теперь выполнены, - заметил в беседе с ТАСС член наблюдательного совета РУСАДА, руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков. - Я только не уверен, что все закрытые города открыты, но все остальные [требования] выполнены. Устав изменен, новый глава набсовета избран, изменения по предотвращению конфликта интересов приняты. Сейчас это все (документы) находится в WADA".

Совет учредителей WADA 18 мая выдвинул РУСАДА четыре требования, которые ему необходимо выполнить для приведения организации в соответствие с международным кодексом и возможности проведения самостоятельного планирования и допинг-тестирования. Одно из них заключалось в смене председателя наблюдательного совета по причине того, что Исинбаева была выдвинута на этот пост по рекомендации Олимпийского комитета России и потому не может считаться независимым лицом. Также WADA рассчитывало получить доступ к данным биологических паспортов спортсменов и так называемым закрытым городам, а также на введение правил, исключающих конфликт интересов.

РУСАДА может начать полноценную работу в январе

"Мы ожидаем, что в ближайшие дни РУСАДА разрешат проводить тестирование своими собственными силами, инспекторами допинг-контроля в сотрудничестве с ЮКАД (Британское антидопинговое агентство - прим. ТАСС), - продолжил Хрычиков. - В ноябре, когда будет совет учредителей WADA, если никаких неожиданностей не произойдет, рассчитываем получить статус соответствия. Тесты мы планируем начать в июле. Это важно в свете подготовки к Олимпиаде, чтобы РУСАДА могла полностью функционировать в январе".

Новый глава наблюдательного совета в беседе с журналистами заметил, что его предшественница на этом посту Исинбаева продолжает работу в совете. "Исинбаева много сделала для работы РУСАДА. Она никуда не ушла, является частью набсовета РУСАДА. Мы в постоянном контакте, взаимодействии, она полностью вовлечена в нашу работу", - сказал Ивлев.

"Надо сфокусироваться помимо стратегических задач на том, что можно сделать в ближайшее время, - продолжил глава набсовета. - Принят кодекс, связанный с этикой ведения различных программ, антикоррупционной деятельностью. Было проведено большое количество различных мероприятий, связанных с тем, чтобы рассказывать об антидопинговой тематике представителям спорта, министерства, ведомств, всем, кто задействован в этой сфере".

Спортивное руководство связывает с Ивлевым большие надежды

Избрание Ивлева на пост главы наблюдательного совета РУСАДА нашло полное одобрение у руководителей российского спорта. Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко в беседе с корреспондентом ТАСС выразил мнение, что во вторник был сделан очередной шаг к восстановлению РУСАДА. "Следующим шагом будет избрание генерального директора, - считает Мутко. - Движение идет, нормализуется работа организации, выполняется дорожная карта, подписанная между РУСАДА и WADA".

"Мы как соучредители поддерживаем избрание Ивлева, это хорошая кандидатура. Это ответственный человек с большим опытом", - сказал ТАСС президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Министр спорта РФ Павел Колобков надеется, что опыт и знания Ивлева позволят ему взаимодействовать с WADA по скорейшему восстановлению. "Уверен, ему это по силам. Желаем ему успеха и будем с ним совместно работать над решением этих задач", - заявил ТАСС глава Минспорта.

Кроме Ивлева, Чехонина, Хрычикова и Исинбаевой, членами наблюдательного совета РУСАДА являются Андрей Строкин (от Паралимпийского комитета России), директор правового департамента Минспорта Вадим Байрамов (от Минспорта РФ) и Герой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.