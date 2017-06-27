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Хрычиков: инспекторы допинг-контроля РУСАДА могут приступить к своей работе уже в среду

Спорт
27 июня, 17:34 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Наблюдательный совет РУСАДА утром 27 июня единогласно избрал управляющего партнера компании Ernst&Young Александра Ивлева своим новым руководителем

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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), получившее во вторник от Всемирного антидопингового агентства (WADA) разрешение на самостоятельное допинг-тестирование и планирование, уже в среду может приступить к самостоятельной работе. Об этом сообщил ТАСС член наблюдательного совета РУСАДА, руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков.

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РУСАДА получило во вторник от WADA полномочия планировать и координировать допинг-тестирования, используя своих подготовленных должностных лиц по допинг-контролю под руководством назначенных WADA международных экспертов и Британского антидопингового агентства.

"Сотрудники РУСАДА теперь могут сами планировать тесты [кого тестировать, где, как и как часто], - заметил Хрычиков. - Кроме того, инспекторы допинг-контроля, которые были подготовлены для РУСАДА, могут осуществлять это тестирование сами. Самое главное - теперь у России появится возможность увеличить количество допинг-тестов. В принципе, уже завтра можно будет выписывать первые задания и отправляться в путь".

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"Насколько я помню, комитет по соответствию WADA рассматривал эти вопросы дней 10 назад, их решение было передано в WADA, а с сегодняшнего дня оно озвучено, - продолжил собеседник агентства. - Мы убеждаемся, что WADA не та структура, которая может только наказывать и запрещать. Оно внимательно следит за всеми шагами России в антидопинговой сфере и очень быстро реагирует. Как только был избран новый председатель, сразу было дано разрешение".

Наблюдательный совет РУСАДА утром 27 июня единогласно избрал управляющего партнера компании Ernst&Young Александра Ивлева своим новым руководителем. Заместителем главы совета также единогласно был избран академик Российской академии медицинских наук Владимир Чехонин. Ивлев сменил на этом посту двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву, которая будучи представителем Олимпийского комитета России, по одному из требований WADA не могла продолжать свою руководящую деятельность в наблюдательном совете.

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