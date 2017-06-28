"Коламбус" провел переговоры с российским хоккеистом Ковальчуком

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российский нападающий Илья Ковальчук провел переговоры с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус". Об этом сообщил президент клуба Джон Дэвидсон, которого цитирует канадский портал Sportsnet.

"На днях у нас был разговор с агентом Ковальчука Джеем Гроссманом, - сказал Дэвидсон. - Мы договорились быть на связи. Вскоре наш генеральный менеджер Ярмо Кекяляйнен примет решение".

Срок контракта 34-летнего Ковальчука с петербургским СКА истек 30 апреля. Ранее сообщалось, что клуб НХЛ "Нью- Джерси", который владеет правами на Ковальчука, провел с игроком переговоры. Также была информация, что россиянин рассчитывает продолжить карьеру в НХЛ.

В НХЛ Ковальчук выступал за "Атланту" и "Нью-Джерси" в 2001-2012 годах. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 816 матчей, отметился 417 шайбами и 399 передачами. В розыгрышах Кубка Стэнли в его активе 32 игры, 11 шайб и 16 передач.

В составе СКА нападающий дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в которых набрал 87 очков (38 шайб + 49 передач).

За "Коламбус" выступают два россиянина - вратарь Сергей Бобровский и нападающий Артемий Панарин.