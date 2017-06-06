СМИ: Ковальчук хочет подписать контракт в НХЛ на два года с зарплатой в $7 млн

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Нападающий санкт-петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Илья Ковальчук будет искать команду в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), которая сможет предложить ему контракт на два или три года с зарплатой в $6-7 млн за сезон. Об этом сообщает журналист портала Hockeybuzz Майкл Оджелло на своей странице в Twitter со ссылкой на хоккейного эксперта Боба Маккензи.

Bob McKenzie speculates that Kovalchuk will be looking for a 2-3 yr deal in the $6-to-7 Million per season. Um.....enjoy the KHL, Ilya!! — Michael Augello (@MikeInBuffalo) June 5, 2017

Срок контракта 34-летнего форварда со СКА истек 30 апреля. Ранее сообщалось, что клуб НХЛ "Нью-Джерси", который владеет правами на Ковальчука, провел с игроком переговоры. Также была информация, что россиянин рассчитывает продолжить карьеру в НХЛ.

Ранее комиссар НХЛ Гэри Беттмэн подтвердил, что лига не отпустит ни одного игрока на Олимпийские игры в 2018 году. Сам Ковальчук отмечал, что хочет сыграть на Играх в Пхенчхане.

Ковальчук выступал за "Нью-Джерси" в 2010-13 годах. После этого перешел в СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в КХЛ, в которых набрал 87 очков (38 шайб + 49 передач).