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СМИ: Ковальчук хочет подписать контракт в НХЛ на два года с зарплатой в $7 млн

Спорт
6 июня, 10:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Срок контракта 34-летнего форварда со СКА истек 30 апреля

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Илья Ковальчук

Илья Ковальчук

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Нападающий санкт-петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Илья Ковальчук будет искать команду в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), которая сможет предложить ему контракт на два или три года с зарплатой в $6-7 млн за сезон. Об этом сообщает журналист портала Hockeybuzz Майкл Оджелло на своей странице в Twitter со ссылкой на хоккейного эксперта Боба Маккензи.

Срок контракта 34-летнего форварда со СКА истек 30 апреля. Ранее сообщалось, что клуб НХЛ "Нью-Джерси", который владеет правами на Ковальчука, провел с игроком переговоры. Также была информация, что россиянин рассчитывает продолжить карьеру в НХЛ.

Ранее комиссар НХЛ Гэри Беттмэн подтвердил, что лига не отпустит ни одного игрока на Олимпийские игры в 2018 году. Сам Ковальчук отмечал, что хочет сыграть на Играх в Пхенчхане.

Ковальчук выступал за "Нью-Джерси" в 2010-13 годах. После этого перешел в СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в КХЛ, в которых набрал 87 очков (38 шайб + 49 передач).

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