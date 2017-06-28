Прядкин: идеальный календарь РФПЛ создать невозможно

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Идеальный календарь Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) создать невозможно. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент лиги Сергей Прядкин.
"Когда люди критикуют календарь, они не понимают основы, которую закладывает руководство лиги. Учитывать все факторы достаточно сложно, мы прошли много вариантов и предложений, чтобы создать календарь. Но идеальный создать невозможно, мы притягивали сюда различных специалистов, но в конце концов пришли к старой системе, которая была поддержана клубами", - сказал Прядкин.
"Мы заинтересованы в создании атмосферы праздника на чемпионате мира через год, привлечения болельщиков, чтобы этот праздник удался. И этот сезон РФПЛ должен показать готовность, которая будет перед чемпионатом мира", - добавил глава лиги.
В среду был опубликован подробный календарь на первые восемь туров чемпионата России сезона-2017/18. Ранее способ составления календаря не на весь сезон подвергся серьезной критике со стороны СМИ и болельщиков.