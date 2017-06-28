Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 59.54
€ 67.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый тур чемпионата России по футболу сезона-2017/18 стартует 15 июля

Спорт
28 июня, 16:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Московский "Спартак" в первом туре 18 июля сыграет с "Динамо" на "Арене-Химки", ЦСКА 15 июля в гостях встретится с "Анжи"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Первый тур сезона-2017/18 Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) стартует 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В первом матче сезона сыграют екатеринбургский "Урал" и "Ростов". Также 15 июля пройдут встречи "Тосно" - "Уфа", и "Анжи" - ЦСКА.

Днем позже сыграют "СКА-Хабаровск" - "Зенит", "Рубин" - "Краснодар" и "Ахмат" - "Амкар". Завершится тур 18 июля, когда состоятся встречи "Локомотив" - "Арсенал" (Тула) и "Спартак" - "Динамо" (хозяином поля значится "Спартак", однако встреча пройдет на "Арене-Химки").

Встреча московских ЦСКА и "Спартака" в первом круге пройдет в рамках шестого тура 12 августа на стадионе "ВЭБ-Арена", "Спартак" и санкт-петербургский "Зенит" сыграют между собой в четвертом туре 6 августа на стадионе "Зенита", московские ЦСКА и "Локомотив" проведут очную встречу во втором туре (22 июля).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Сборная Москвы по парусному спорту стала победителем Спартакиады
8
Казань не устает от Роналду и Видаля: город встретил полуфиналистов Кубка конфедераций
11
Болельщики Кубка конфедераций посмотрели русский балет в московском метро
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Донбассе взорвался автомобиль с сотрудниками СБУ
2
Дуров согласился на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора
3
Заксобрание Петербурга проголосовало против проведения референдума по Исаакию
4
Минобороны опровергло сообщения о захвате в Луганской области "российского военного"
5
Алишер Усманов объявил конкурс стартапов с ежемесячным призом в 1 млн руб.
6
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
7
Стоун сравнил реакцию американских СМИ на фильм о Путине с "1984" Оруэлла
Темы дня
Загрузка...
Реклама