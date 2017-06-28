Первый тур чемпионата России по футболу сезона-2017/18 стартует 15 июля

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Первый тур сезона-2017/18 Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) стартует 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В первом матче сезона сыграют екатеринбургский "Урал" и "Ростов". Также 15 июля пройдут встречи "Тосно" - "Уфа", и "Анжи" - ЦСКА.

Днем позже сыграют "СКА-Хабаровск" - "Зенит", "Рубин" - "Краснодар" и "Ахмат" - "Амкар". Завершится тур 18 июля, когда состоятся встречи "Локомотив" - "Арсенал" (Тула) и "Спартак" - "Динамо" (хозяином поля значится "Спартак", однако встреча пройдет на "Арене-Химки").

Встреча московских ЦСКА и "Спартака" в первом круге пройдет в рамках шестого тура 12 августа на стадионе "ВЭБ-Арена", "Спартак" и санкт-петербургский "Зенит" сыграют между собой в четвертом туре 6 августа на стадионе "Зенита", московские ЦСКА и "Локомотив" проведут очную встречу во втором туре (22 июля).