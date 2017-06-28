Прядкин: по одному матчу в каждом туре РФПЛ будет вынесено на пятницу или понедельник

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. По одному матчу будет вынесено на пятницу или понедельник в каждом туре чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2017/18. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

"Всегда будет по одному матчу вынесено на пятницу или понедельник, учитывая плотность календаря", - сказал он.

По словам Прядкина, домашние матчи клубов из европейской части России в летнее время не будут начинаться раньше 15:00 мск, а в зимнее - раньше 14:30.

"Отныне будет обязательное время определения слотов показа матча, это согласовано и утверждено сегодня на бюро исполкома. Зимой - 14:30,17:00, 19:30; летом - 15:00, 17:30 и 20:00. Будни: 19:30, 20:00. Кроме того, у нас есть клуб из Дальнего Востока ("СКА-Хабаровск"), его домашние матчи должны начинаться не раньше 11 утра по московскому времени. Все вопросы с основным вещателем ("Матч ТВ") мы согласовали", - сказал Прядкин.

Чемпионат РФПЛ сезона-2017/18 стартует 15 июля.