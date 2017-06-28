РФПЛ: "Спартак", ЦСКА и "Зенит" не смогут сыграть между собой после матчей сборной России

Торгованов продолжит работу в сборной России по гандболуСпорт 28 июня, 18:20
Результат мужской сборной РФ по гандболу в отборе к ЧЕ-2018 признан неудовлетворительнымСпорт 28 июня, 18:11
Прядкин: предпосылки, что "Зенит" будет играть в РФПЛ на стадионе "Санкт-Петербург", естьСпорт 28 июня, 18:04
Прядкин: матчи "Урала" в РФПЛ могут проходить в манеже в случае суровых погодных условийСпорт 28 июня, 18:00
Орел и голубь: почему встреча президентов США и Южной Кореи будет непростойМеждународная панорама 28 июня, 18:00
Дирижер, глава колонии и журналист: главные роли Микаэла НюквистаКультура 28 июня, 17:53
Арбитражный суд принял к производству иск кредитора к ФК "Кубань" почти на 1,6 млн рублейСпорт 28 июня, 17:48
Трамп принял приглашение Макрона посетить Францию 14 июляМеждународная панорама 28 июня, 17:45
На восстановление российских памятников культуры нужно около 500 млрд рублейКультура 28 июня, 17:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Футбольные клубы "Спартак", ЦСКА и "Зенит" не смогут в сезоне-2017/18 сыграть между собой сразу после матчей сборной России. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.
"Участники еврокубков не могут сыграть между собой в 3, 7, 22, 25 и 28 турах, поскольку играют в разные дни в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Также сразу после матчей национальной команды не могут между собой играть те команды, футболисты которых в основном вызываются в сборную России. Это ЦСКА, "Спартак" и "Зенит", - сказал Прядкин.
В среду был опубликован полный календарь на первые восемь туров чемпионата России сезона-2017/18.