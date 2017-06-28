РФПЛ: "Спартак", ЦСКА и "Зенит" не смогут сыграть между собой после матчей сборной России

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Футбольные клубы "Спартак", ЦСКА и "Зенит" не смогут в сезоне-2017/18 сыграть между собой сразу после матчей сборной России. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

"Участники еврокубков не могут сыграть между собой в 3, 7, 22, 25 и 28 турах, поскольку играют в разные дни в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Также сразу после матчей национальной команды не могут между собой играть те команды, футболисты которых в основном вызываются в сборную России. Это ЦСКА, "Спартак" и "Зенит", - сказал Прядкин.

В среду был опубликован полный календарь на первые восемь туров чемпионата России сезона-2017/18.