Прядкин: матчи РФПЛ поставлены на декабрь в связи с хорошей готовностью полей

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Футбольные матчи 20-го тура чемпионата России поставлены в новом календаре на декабрь в связи с лучшей готовностью полей в этом месяце, нежели в феврале. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

"Дата 20-го тура в декабре связана с готовностью полей. Когда мы уходим на перерыв, поля достаточно хорошего качества. Лишь бы не было мороза. Если будет какая-то аномалия, есть резервные дни, но будем надеяться, что все будет хорошо", - сказал Прядкин.

"В крайнем случае будем задействовать дни Кубка России по согласованию с РФС, если какие-либо клубы не играют", - добавил глава лиги.

Ранее был опубликован предварительный календарь на весь сезон-2017/18 чемпионата России. В нем матчи 20-го тура стоят на 10 декабря. Среди них есть и московское дерби "Спартак" - ЦСКА.