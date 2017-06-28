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Прядкин: матчи "Урала" в РФПЛ могут проходить в манеже в случае суровых погодных условий

Спорт
28 июня, 18:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Ранее был опубликован предварительный календарь на весь сезон, согласно которому чемпионат России стартует 15 июля этого года

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Сергей Прядкин

Сергей Прядкин

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Урал", вероятно, сможет проводить свои домашние матчи в манеже в Екатеринбурге в случае суровых погодных условий. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

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"Один из вариантов - сыграть матч в манеже в суровые условия. Наверное, мы сможем собрать бюро исполкома и с ходатайством президента Российского футбольного союза (РФС) провести там матч. Манеж существует, но есть нарекания клубов, поэтому мы постарались избежать проведения там игр", - сказал Прядкин.

В среду был опубликован полный календарь на первые восемь туров чемпионата России сезона-2017/18. Ранее был опубликован предварительный календарь на весь сезон, согласно которому чемпионат России стартует 15 июля этого года, а заканчивается 13 мая 2018 года.

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