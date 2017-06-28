РФПЛ опубликует календарь до 20-го тура после жеребьевки еврокубков в августе

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РФПЛ опубликует календарь до 20-го тура после жеребьевки еврокубков в августеСпорт 28 июня, 17:38
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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российская футбольная премьер- лига (РФПЛ) опубликует календарь до 20-го тура в августе после жеребьевки еврокубков. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил спортивный директор лиги Виктор Пышкин.
"После жеребьевки еврокубков, которая будет в августе, будет календарь до 20-го тура", - сказал он.
В среду был опубликован полный календарь на первые восемь туров чемпионата России сезона-2017/18. Ранее был опубликован предварительный календарь на весь сезон, согласно которому чемпионат России стартует 15 июля, а заканчивается 13 мая 2018 года.