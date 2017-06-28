Прядкин: предпосылки, что "Зенит" будет играть в РФПЛ на стадионе "Санкт-Петербург", есть

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Предпосылки, что футбольный клуб "Зенит" будет играть в чемпионате России на новом стадионе "Санкт-Петербург", есть. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

"Есть все предпосылки, что клуб будет играть на этом стадионе. Они берут содержание поля на себя, на "Петровском" с ними было оно одно из лучших. К тому же, в случае чего, они смогут играть на "Петровском", - сказал Прядкин.

В среду был опубликован полный календарь на первые восемь туров чемпионата России сезона-2017/18. Первый домашний матч "Зенита" должен состояться 22 июля против казанского "Рубина" в рамках второго тура.