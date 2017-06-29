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Глава UFC: Макгрегор хочет провести бой с Нурмагомедовым в России

Спорт
29 июня, 10:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Нурмагомедов 5 марта должен был провести бой с Тони Фергюсоном за титул "временного" чемпиона UFC в легком весе, но поединок не состоялся из-за госпитализации россиянина

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Конор Макгрегор

Конор Макгрегор

© AP Photo/Julio Cortez, File

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе ирландец Конор Макгрегор хочет провести бой с Хабибом Нурмагомедовым в России. Об этом сообщил глава UFC Дэйна Уайт, которого цитирует портал Mmajunkie.

"Знаете, что сказал мне Конор? Он сказал: "Я хочу провести бой с Хабибом в России", - сообщил Уайт.

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На счету 28-летнего Макгрегора 24 поединка по правилам смешанных единоборств (ММА), 21 победа (18 - нокаутом) и три поражения. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации - около $3 млн. 26 августа в Лас-Вегасе ирландец проведет поединок по правилам бокса с американцем Флойдом Мэйуэзером-младшим.

В активе 28-летнего российского бойца Нурмагомедова 24 победы (16 - досрочно) в 24 поединках. Нурмагомедов должен был провести бой с американцем Тони Фергюсоном за титул "временного" чемпиона UFC в легком весе 5 марта на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе. "Временный" титул в перспективе давал победителю поединка возможность встретиться с Макгрегором в бою за основной пояс организации в данной весовой категории, однако за несколько часов до официального взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за ускоренной процедуры "сгонки" веса.

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