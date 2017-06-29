Симонян: британские СМИ обвиняют российский футбол в допинге из-за неполучения ЧМ-2018

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Обвинения российских футболистов в применении допинга, высказываемые в британских СМИ, являются следствием победы России в голосовании за право принять чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом на пресс-конференции заявил первый вице- президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.

"Когда в 2010 году нам доверили право проведения чемпионата мира, на великих футболистов Бобби Чарльтона и Дэвида Бэкхема невозможно было смотреть, - рассказал он. - Англичане не могут успокоиться до сих пор, все придумывают. Сначала допинговая история с нашими спортсменами, теперь взялись за футбол, мол, в 2014 году наши футболисты применяли допинг. Ничего не нашли, и я не знаю, что еще придумают".

Симонян также отрицательно ответил на вопрос о том, можно ли всерьез воспринимать информацию о якобы 155 подозрительных допинг-пробах игроков российских клубов. Данную информацию сообщил юрист Ричард Макларен в интервью немецкому телеканалу ARD.

Издание The Mail on Sunday (Daily Mail) в субботу опубликовало материал, в котором утверждается, что Международная федерация футбола (ФИФА) проводит расследование в отношении 34 российских футболистов, которые подозреваются в употреблении допинга, среди которых 23 игрока, входивших в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года, и еще 11 футболистов.

Голосование за право принять чемпионат мира 2018 года прошло 2 декабря 2010 года. На право проведения мирового первенства претендовали Россия и Англия. Также претендентами на проведение турнира были совместные заявки Португалии и Испании, а также Нидерландов и Бельгии.