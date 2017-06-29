Симонян уверен, что на ЧМ-2018 не будет проблем с посещаемостью матчей

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российские стадионы будут максимально заполнены болельщиками на матчах чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом журналистам заявил первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.

"Трибуны будут заполнены болельщиками, я даже не сомневаюсь. Пока не все стадионы готовы к турниру, но к началу соревнований все будет сделано", - сказал Симонян.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в Москве, Санкт- Петербурге, Сочи, Казани, Саранске, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Волгограде с 14 июня по 15 июля.

Кубок конфедераций проходит в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.