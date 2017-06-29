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Прядкин: бюро исполкома РФС примет решение по стадиону в Хабаровске 9 июля

Спорт
29 июня, 12:35 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Ранее сообщалось, что из-за несоответствия стадиона им. Ленина требованиям РФПЛ "СКА-Хабаровску", вероятно, придется начать сезон в другом регионе

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МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Решение по поводу соответствия стадиона имени Ленина в Хабаровске для проведения матчей чемпионата Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ) было принято бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) 9 июля. Об этом ТАСС рассказал президент РФПЛ Сергей Прядкин.

"СКА-Хабаровск" впервые вышел в РФПЛ, в стыковых матчах одолев "Оренбург". Ранее сообщалось, что из-за несоответствия стадиона им. Ленина требованиям РФПЛ "СКА-Хабаровску", вероятно, придется начать сезон в другом регионе. В июне было объявлено, что на арене будет уложен новый газон.

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"Есть определенный срок, за который соответствующая комиссия должна определить, стоит ли выдавать стадиону сертификат соответствия. 9 июля состоится бюро исполкома, где будет принято решение, будет ли принят стадион", - сказал Прядкин.

"Я могу сказать, что здесь [в укладке нового поля] громадная заслуга Виталия Мутко. Кто бы еще туда доставил газон самолетом, скажите мне? Он выделил Хабаровску поле, благодаря ему была организована быстрая доставка газона", - отметил глава РФПЛ.

"СКА-Хабаровск" в первом туре чемпионата России сезона-2017/18 проведет домашний матч с санк-петербургским "Зенитом", игра состоится 16 июля.

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