ФХР попросила Минспорт и РССС выплатить премиальные чемпионам Универсиады-2017

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) обратилась в Министерство спорта РФ и Российский студенческий спортивный союз (РССС) с просьбой выполнить свои обязательства по выплате премиальных хоккеистам сборной России за победу на зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

В начале июня интернет-портал "Чемпионат" сообщил, что руководитель профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко отправил в федерацию письмо с просьбой выплатить обещанные премиальные хоккеистам мужской студенческой сборной России за победу на Универсиаде. Зимние Всемирные студенческие игры проходили в Алма-Ате с 29 января по 8 февраля.

"К Универсиаде ФХР только формировала команду, собирала игроков и специалистов, а финансированием, оплатой перелетов и проживания занимались Министерство спорта и наш студенческий союз, - сказал Курбатов. - Мы написали официальные письма в Минспорт и РССС с просьбой обратить внимание на проблему премиальных и выполнить свои обязательства. ФХР финансово поддержит хоккеистов, но, конечно, не в тех объемах, в которых мы выплачиваем премии основным сборным. У нас не заложено столько средств в бюджете".