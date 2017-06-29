Оргкомитет ЧМ прислал легкоатлетам с нейтральным статусом приглашения для оформления виз

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Организационный комитет чемпионата мира, который пройдет в первой половине августа в Лондоне, по просьбе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) разослал всем российским атлетам, имеющим нейтральный статус, письма-приглашения, которые позволят приступить к процедуре оформления въездных британских виз. Однако, как сообщили ТАСС в ВФЛА, этот документ пока не является официальным приглашением, гарантирующим российским спортсменами участие в турнире.

"Оргкомитет чемпионата мира по легкой атлетике по просьбе ВФЛА разослал всем российским легкоатлетам, имеющим право выступать на международных стартах, официальное письмо - приглашение, позволяющее приступить к началу оформления британской визы, которая делается достаточно длительный период, - сообщил собеседник агентства. - Нам важно, чтобы спортсмены, которые могли бы выступить в Лондоне, заблаговременно оформили бы себе въездные документы".

"Наличие письма-приглашения от оргкомитета и наличие визы не гарантируют участия в чемпионате мира, - продолжил представитель ВФЛА. - Но так как визовая процедура длительная, то приглашения были разосланы раньше определения общего списка условий. Полностью все правила и требования к участию в чемпионате [помимо выполнения квалификационных нормативов] должны быть опубликованы IAAF в конце июня, тогда же будут опубликованы условия и требования для личных тренеров и сопровождающих".

IAAF приняла решение на время лишения членства ВФЛА в организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. В настоящее время 14 членов сборной России по легкой атлетике получили разрешение от IAAF, девять из них уже выполнили квалификационные нормативы для участия в ЧМ. Это прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина) и барьерист Сергей Шубенков (на правах действующих чемпионов мира), прыгунья в длину Дарья Клишина, ходок Сергей Широбоков, прыгуны с шестом Анжелика Сидорова, Илья Мудров и Ольга Муллина, копьеметательница Вера Ребрик и метатель молота Алексей Сокирский.