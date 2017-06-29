Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Оргкомитет ЧМ прислал легкоатлетам с нейтральным статусом приглашения для оформления виз

Спорт
29 июня, 17:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Этот документ пока не является официальным приглашением, гарантирующим российским спортсменами участие в турнире

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Организационный комитет чемпионата мира, который пройдет в первой половине августа в Лондоне, по просьбе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) разослал всем российским атлетам, имеющим нейтральный статус, письма-приглашения, которые позволят приступить к процедуре оформления въездных британских виз. Однако, как сообщили ТАСС в ВФЛА, этот документ пока не является официальным приглашением, гарантирующим российским спортсменами участие в турнире.

Смотрите также
Сергей Шубенков

Легкоатлеты Шубенков и Сидорова получили приглашения для оформления виз на ЧМ-2017

"Оргкомитет чемпионата мира по легкой атлетике по просьбе ВФЛА разослал всем российским легкоатлетам, имеющим право выступать на международных стартах, официальное письмо - приглашение, позволяющее приступить к началу оформления британской визы, которая делается достаточно длительный период, - сообщил собеседник агентства. - Нам важно, чтобы спортсмены, которые могли бы выступить в Лондоне, заблаговременно оформили бы себе въездные документы".

"Наличие письма-приглашения от оргкомитета и наличие визы не гарантируют участия в чемпионате мира, - продолжил представитель ВФЛА. - Но так как визовая процедура длительная, то приглашения были разосланы раньше определения общего списка условий. Полностью все правила и требования к участию в чемпионате [помимо выполнения квалификационных нормативов] должны быть опубликованы IAAF в конце июня, тогда же будут опубликованы условия и требования для личных тренеров и сопровождающих".

IAAF приняла решение на время лишения членства ВФЛА в организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. В настоящее время 14 членов сборной России по легкой атлетике получили разрешение от IAAF, девять из них уже выполнили квалификационные нормативы для участия в ЧМ. Это прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина) и барьерист Сергей Шубенков (на правах действующих чемпионов мира), прыгунья в длину Дарья Клишина, ходок Сергей Широбоков, прыгуны с шестом Анжелика Сидорова, Илья Мудров и Ольга Муллина, копьеметательница Вера Ребрик и метатель молота Алексей Сокирский.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
18
Дом чемпионов: база для подготовки российских олимпийцев УТЦ "Новогорск"
20
Сборная Чили обыграла португальцев и вышла в финал Кубка конфедераций
8
Услугой комментария игр Кубка конфедераций для слабовидящих воспользовались 122 человека
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
2
Песков не намерен реагировать на слова зарубежных лидеров о Крыме и других регионах РФ
3
Украину оштрафовали за недопуск Юлии Самойловой на "Евровидение"
4
Илон Маск начал строительство тоннеля под Лос-Анджелесом
5
Руководство "Евровидения" рекомендовало оштрафовать Украину
6
СМИ: ученые создали сотовый телефон, работающий без батареи
7
Подруга экс-солиста "Иванушек International" назвала причиной его смерти остановку сердца
Темы дня
Загрузка...
Реклама