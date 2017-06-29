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Фурсенко: "Зенит" полюбовно договорился с Луческу о расторжении контракта

Спорт
29 июня, 17:47 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Кошелев

Решение о досрочном расторжении соглашения с 71-летним румынским специалистом принял совет директоров клуба

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Мирча Луческу

Мирча Луческу

© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Футбольный клуб "Зенит" и бывший главный тренер команды Мирча Луческу полюбовно договорились о расторжении контракта. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент "Зенита" Сергей Фурсенко.

Интервью

Сергей Фурсенко

Президент "Зенита" — о развитии клуба, трансферах и соцсетях игроков

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"Зенит" объявил о расторжении контракта с Луческу 28 мая. Решение о досрочном расторжении соглашения с 71-летним румынским специалистом принял совет директоров клуба. Контракт тренера был рассчитан до конца следующего сезона. После этого румынские СМИ сообщали, что Луческу хочет получить компенсацию в размере половины зарплаты от оставшегося контракта, что составляет 2 млн евро.

"Мы договорились полюбовно о расторжении контракта и претензий друг к другу не имеем", - прокомментировал ситуацию Фурсенко.

Луческу возглавил "Зенит" 24 мая 2016 года. Клуб под его руководством стал обладателем Суперкубка России и бронзовым призером первенства страны. В прошедшем сезоне "Зенит" вышел в плей-офф Лиги Европы, где на стадии 1/16 финала уступил бельгийскому "Андерлехту".

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