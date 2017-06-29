Клуб НХЛ "Тампа" объявил о подписании трехлетнего контракта с россиянином Волковым

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российский нападающий Александр Волков подписал трехлетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг". Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

19-летний Волков был выбран "Тампой" во втором раунде драфта новичков НХЛ.

Прошедший сезон нападающий провел в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), выступая за клуб "СКА-1946", за который сыграл 20 матчей (с учетом плей-офф) и набрал 15 очков (8 шайб + 7 передач). Кроме того, Волков сыграл с учетом плей-офф 23 матча в Высшей хоккейной лиге за клуб "СКА-Нева", в которых отметился четырьмя шайбами и двумя передачами.