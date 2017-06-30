Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Адвокат: полиция не считает Винус Уильямс виновной в ДТП со смертельным исходом

Спорт
30 июня, 9:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Как рассказал адвокат спортсменки, Уильямс выехала на перекресток на зеленый свет, после чего в ее автомобиль врезался 78-летний Джером Барсон

Поделиться
Материал из 1 страницы
Винус Уильямс

Винус Уильямс

© EPA/RHONA WISE

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Полиция не считает американскую теннисистку Винус Уильямс виновной в аварии, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщил адвокат теннисистки Малькольм Каннингем, чьи слова приводит New York Times.

9 июня Уильямс на внедорожнике столкнулась с другим автомобилем на перекрестке в Палм-Бич-Гарденс (штат Флорида). Сидевший за рулем второго автомобиля 78-летний Джером Барсон был госпитализирован и скончался спустя 14 дней. Супруга погибшего мужчины осталась в живых.

"Уильямс выехала на перекресток на зеленый свет, - сказал адвокат. - Согласно отчету полиции, она двигалась со скоростью 5 миль в час (8 км/ч), когда Барсон врезалась в нее. Власти не обвиняют Уильямс в нарушении правил дорожного движения. Это несчастный случай, и Винус выражает глубочайшие соболезнования семье, которая потеряла любимого человека".

Уильямс является 11-й ракеткой мира. Американка семь раз становилась победительницей турниров серии Большого шлема. Трижды она выигрывала золото Олимпиад в парном разряде (2000, 2008, 2012) и один раз - в одиночном разряде (2000).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты сборной Германии
21
Сборная Германии разгромила команду Мексики и вышла в финал Кубка конфедераций
18
Дом чемпионов: база для подготовки российских олимпийцев УТЦ "Новогорск"
20
Сборная Чили обыграла португальцев и вышла в финал Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пьяный пассажир устроил драку в самолете, летевшем из Москвы в Анталью
2
Пропавшие в Орловской области женщина с ребенком найдены мертвыми в лесу
3
Сенат США переоформил законопроект о санкциях в отношении РФ
4
В Белом доме подтвердили встречу Трампа и Путина на полях саммита G20
5
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
6
Борзаковский: легкоатлеты РФ из соображений безопасности не поедут на юношеский ЧМ
7
Порошенко ответил отказом на петицию о разблокировании соцсети "ВКонтакте"
Темы дня
Загрузка...
Реклама