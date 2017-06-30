Адвокат: полиция не считает Винус Уильямс виновной в ДТП со смертельным исходом

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Полиция не считает американскую теннисистку Винус Уильямс виновной в аварии, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщил адвокат теннисистки Малькольм Каннингем, чьи слова приводит New York Times.

9 июня Уильямс на внедорожнике столкнулась с другим автомобилем на перекрестке в Палм-Бич-Гарденс (штат Флорида). Сидевший за рулем второго автомобиля 78-летний Джером Барсон был госпитализирован и скончался спустя 14 дней. Супруга погибшего мужчины осталась в живых.

"Уильямс выехала на перекресток на зеленый свет, - сказал адвокат. - Согласно отчету полиции, она двигалась со скоростью 5 миль в час (8 км/ч), когда Барсон врезалась в нее. Власти не обвиняют Уильямс в нарушении правил дорожного движения. Это несчастный случай, и Винус выражает глубочайшие соболезнования семье, которая потеряла любимого человека".

Уильямс является 11-й ракеткой мира. Американка семь раз становилась победительницей турниров серии Большого шлема. Трижды она выигрывала золото Олимпиад в парном разряде (2000, 2008, 2012) и один раз - в одиночном разряде (2000).