Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Стржалковский: ХК "Динамо" открыт для диалога и консультаций с КХЛ

Спорт
30 июня, 17:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

"Динамо" подало заявку для участия в чемпионате Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2017/2018

Поделиться
Материал из 1 страницы
Владимир Стржалковский

Владимир Стржалковский

© Владимир Астапкович/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Московский клуб "Динамо" открыт для консультаций с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ), команда приступит к подготовке к новому сезону 3 июля. Об этом сообщил председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский, слова которого приводит пресс-служба общества.

Смотрите также
Хоккеисты московского "Динамо"

КХЛ рассмотрит требования игроков "Динамо" о присвоении статуса свободного агента 4 июля

5 июня ООО "ХК "Динамо", являющееся структурой Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо", подало документы на участие в чемпионате КХЛ сезона-2017/18. АНО ОХК "Динамо" имеет долги на сумму около 2 млрд рублей. Задолженность по зарплате игрокам за три месяца составляет около 800 млн рублей. Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко ранее сообщил ТАСС, что его организация подала иски в суд, прокуратуру и Следственный комитет по причине невыплаты задолженности.

Позднее председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко сообщил, что лига не может составить календарь на следующий сезон из-за ситуации в команде.

"Динамо" подало заявку для участия в чемпионате Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2017/2018. В соответствии с регламентом КХЛ "Динамо" предоставило все необходимые документы и подтверждения. Согласно утвержденному плану предсезонной подготовки согласованный состав игроков приступает с 3-4 июля к медицинскому осмотру, а затем направляется в Белоруссию для прохождения учебно-тренировочных сборов. Никаких запросов со стороны КХЛ, на которые бы клуб не дал ответа, не существует, и клуб, как и руководство ВФСО "Динамо", всегда открыты для диалога и консультаций", - сказал Стржалковский.

Ранее капитан "Динамо" Алексей Терещенко, имеющий действующий контракт с АНО ОХК "Динамо", сообщил, что не будет выступать за команду, пока не будут погашены долги перед игроками и сотрудниками клуба, включая работников клубной школы. При этом ООО ХК "Динамо", подавшее заявку в КХЛ, не планирует погашать долги перед командой, поскольку оно не является правопреемником АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
С уважением к традициям: как развивают массовый спорт в Якутии
Футболисты сборной Германии
21
Сборная Германии разгромила команду Мексики и вышла в финал Кубка конфедераций
18
Дом чемпионов: база для подготовки российских олимпийцев УТЦ "Новогорск"
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ответные меры России на санкции. Досье
2
Россия приостанавливает уплату взноса в Совет Европы
3
"Газпром" обжалует промежуточное решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом"
4
Собянин: Москва пережила новый удар стихии
5
Движение поездов по МЦК восстановлено в штатном режиме
6
Песков: Россия защитит своего гражданина, задержанного на Украине
7
В Госдуме отобрали три варианта присяги при вступлении в гражданство РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама