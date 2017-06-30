Стржалковский: ХК "Динамо" открыт для диалога и консультаций с КХЛ

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Московский клуб "Динамо" открыт для консультаций с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ), команда приступит к подготовке к новому сезону 3 июля. Об этом сообщил председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский, слова которого приводит пресс-служба общества.

5 июня ООО "ХК "Динамо", являющееся структурой Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо", подало документы на участие в чемпионате КХЛ сезона-2017/18. АНО ОХК "Динамо" имеет долги на сумму около 2 млрд рублей. Задолженность по зарплате игрокам за три месяца составляет около 800 млн рублей. Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко ранее сообщил ТАСС, что его организация подала иски в суд, прокуратуру и Следственный комитет по причине невыплаты задолженности.

Позднее председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко сообщил, что лига не может составить календарь на следующий сезон из-за ситуации в команде.

"Динамо" подало заявку для участия в чемпионате Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2017/2018. В соответствии с регламентом КХЛ "Динамо" предоставило все необходимые документы и подтверждения. Согласно утвержденному плану предсезонной подготовки согласованный состав игроков приступает с 3-4 июля к медицинскому осмотру, а затем направляется в Белоруссию для прохождения учебно-тренировочных сборов. Никаких запросов со стороны КХЛ, на которые бы клуб не дал ответа, не существует, и клуб, как и руководство ВФСО "Динамо", всегда открыты для диалога и консультаций", - сказал Стржалковский.

Ранее капитан "Динамо" Алексей Терещенко, имеющий действующий контракт с АНО ОХК "Динамо", сообщил, что не будет выступать за команду, пока не будут погашены долги перед игроками и сотрудниками клуба, включая работников клубной школы. При этом ООО ХК "Динамо", подавшее заявку в КХЛ, не планирует погашать долги перед командой, поскольку оно не является правопреемником АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо".